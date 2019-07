Spaccata sulla Flaminia in piena notte in fuga con gli smartphone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «Erano passate da poco le quattro di notte quando ha suonato l’allarme. Siamo andati in negozio e abbiamo visto la vetrina in frantumi». La notte è quella tra sabato e domenica scorsi, il racconto è di Marco Chiodi, titolare di “Planet of cellular”, negozio di telefonia al civico 564 di via Flaminia. Dopo essere stato scaraventato giù dal letto dal suono dell’antifurto, Chiodi è andato in negozio. «La vetrina era completamente distrutta».Ha lanciato l’allarme al 112, e fatto una prima stima dei danni. «I ladri avevano preso alcuni smartphone e auricolari per un valore commerciale di circa 1.500 euro». Al conto c’è da aggiungere il materiale che si è rovinato durante la spaccata. Sul furto indagano i carabinieri di Ancona.