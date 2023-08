A Sirolo il primo percorso ciclopedonale protetto: si va dal Coppo a San Lorenzo

SIROLO- È stato inaugurato ieri il primo percorso ciclopedonale nella storia di Sirolo, che collega la Frazione Coppo con quella di San Lorenzo, utilizzabile anche come ippovia. Il percorso, nato dall'idea del vicesindaco e assessore alla viabilità Alessandro Mengarelli, permette un'esperienza unica lontano dal traffico e a contatto con la natura della campagna sirolese, premiata quest'anno dalla FEE con la 3^ Spiga Verde per la qualità ambientale.

Il percorso

Si parte da Via Betellico, al confine col Conero Golf Club, interamente riqualificata dal Comune, e si prosegue in Via Ancarano, Via Monte Colombo e Via Capo D'Acqua, che termina nel piccolo borgo di San Lorenzo, da cui si raggiungono il centro storico e da lì le Spiagge Urbani e San Michele-Sassi Neri tramite le aree pedonali che sono anche ciclabili. Il percorso, lungo poco più di 5 Km, è accessibile anche da Viale Primo Maggio e Via Coppo, vicino alle quali si trovano ampi parcheggi gratuiti.