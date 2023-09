ANCONA Un Cinefestival in piazza Cavour, a cui agganciare una serie di eventi per rilanciare piazza Pertini. È l’ultima trovata di Daniele Silvetti, ancora gasato per il successone della Festa del Mare che ha fatto da catalizzatore per gli operatori in campo nazionale. È più di un pensiero. «Mi ispiro a Bologna, dove ho studiato - dice il sindaco -. Mi piacerebbe che piazza Cavour prendesse esempio da piazza Maggiore: mi attira l’idea di allestire un Cinefestival, ci hanno già contattato diversi attori e operatori del cinema. Farò un focus con l’assessore Angelo Eliantonio, su questo e su come rilanciare piazza Pertini».

APPROFONDIMENTI GLI INSEDIAMENTI Questura di Ancona, arrivano i nuovi funzionari: Benedetti, Lasala e Arena



L’infrastruttura



Silvetti non si ferma più. «Vogliamo riprendere il progetto che prevede la copertura parziale di piazza Pertini per renderla fruibile 12 mesi all’anno» annuncia. Non è il primo a parlare di una simile infrastruttura - sono ormai anni che il tira e molla va avanti - ma il sindaco sembra piuttosto convinto. «Questo spazio è sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità» dice per motivare l’intenzione di metter mano all’impresa. Per rendersene conto basta fare quattro passi attraverso il quadrato di cemento che unisce via Palestro a via San Martino. Poco meno di 16mila mq che l’abbandono ha ridotto in un deserto.



L’inversione di tendenza



A qualunque ora del giorno, chi vi passa poi non si ferma. Al massimo scende sotto il livello della strada per riprendere l’auto dal park sottostante. Nemmeno la Festa del Mare è passata di qua, nonostante corso Garibaldi sia praticamente dietro l’angolo e la piazza si trovi (quasi) esattamente tra il porto e il Passetto. È chiaro come ci sia qualcosa che non va. «Faremo un incontro con le associazioni di categoria e gli operatori per rendere più centrale piazza Pertini» assicura Silvetti. L’idea del Cinefestival in piazza Cavour potrebbe essere l’occasione per un rilancio anche sul vicino spazio dominato dai Rinoceronti. «La copertura ci consentirebbe di organizzare eventi no-stop, musicali e sportivi. E sarebbe importante riprendere il torneo di calcetto di piazza Pertini».



Le proposte



Gli operatori non vedono l’ora di sedersi al tavolo con il sindaco. «Penso a dj-set, eventi che sappiano attirare i giovani e i turisti» propone, ad esempio, Martina Cerioni del Bar Violini. «A questa piazza non è mai stata data una finalità» lamenta Lorenzo Negozi, titolare della falegnameria And. Mercatini, street food, birra: manca un filo conduttore che dia un’identità ben precisa all’area. Quale potrebbe essere? «Qui passano molte famiglie con bambini. Potrebbe diventare un punto centrale per i più piccoli con giochi e artisti di strada» immagina l’artigiano. Neanche la cultura, in fondo, stonerebbe. «Si potrebbe installare un palco mobile per band ma anche presentazioni di libri o piccoli spettacoli teatrali» aggiunge. C’è chi poi chiede di ridare un po’ di colore alla piazza.

È il caso di Donatella Paduano, titolare dell’agenzia di wedding planner “Italian Luxury Wedding”: «Questo spazio deve tornare quello che è sempre stato, ovvero una piazza con panchine ed alberi, magari con una bella fontana». Qualunque sia la strada, quello che chiedono gli imprenditori è un elemento di novità che possa ridare vita al quartiere. E loro sarebbero disposti a far parte del lavoro. «Se qui ci fosse più gente, potremmo restare aperti fino a sera» suggerisce Cerioni, il cui bar chiude intorno alle 18. Il messaggio è chiaro: fate ciò che ritenete più opportuno ma fatelo, una volta per tutte.