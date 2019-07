Summer Jamboree c'è il via libera: in diecimila alla festa hawaiana

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA Le piazze del festival pronte ad ospitare contemporaneamente oltre 17.000 persone al giorno, a cui si aggiungono le altre aree del centro storico invase dai turisti. Fino a 10.000 gli ingressi alla festa hawaiana in spiaggia. La commissione provinciale di vigilanza, che si è riunita ieri pomeriggio in Prefettura, ha dato il via libera al piano di sicurezza del Summer Jamboree. La novità del ventennale riguarda il maggior coinvolgimento di piazza Garibaldi dove, oltre al palco, sarà allestita una grande pista da ballo, con gradinata da cui il pubblico potrà ammirare le evoluzioni a ritmo di rock’n’roll e non solo.Per la capienza di piazza Garibaldi è stato fissato il limite di 7.000 persone; 3.600 per il Foro Annonario; 1.500 per piazza Simoncelli e 5.000 tra piazza del Duca e parterre della Rocca. Sulla spiaggia del lungomare Mameli altri 10.000 in occasione della festa hawaiana il cui biglietto di ingresso costerà 15 euro, disponibile anche con la prevendita su ciaoticket.