Adunata per i bomber con la "Bobo Summer Cup" griffata Christian Vieri

SAN BENEDETTO - Una festa per veri bomber. Divertirsi, divertire il pubblico e, soprattutto, fare beneficienza. Su queste tre direttrici viaggia il treno della Bobo Summer Cup 2019, che si prepara a far tappa a San Benedetto, dopo le fermate di Jesolo e Riccione. I big in campo L’appuntamento è tra venerdì e domenica, con l’area dell’ex galoppatoio che si trasformerà in un campo da footvolley sulla sabbia, dove si sfideranno volti arcinoti del mondo del calcio. Insieme a Christian Vieri, ideatore della manifestazione, sono attesi anche il campione del mondo Gianluca Zambrotta, Lele Adani, Mark Iuliano e tanti altri.Tutti stimolati dalla simpatia del comico Andrea Pucci. La manifestazione è legata alla “Heal Onlus”: associazione nata per sostenere la ricerca neuro-oncologica pediatrica. In particolare, saranno raccolti fondi per acquistare un macchinario hi-tech pro ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il programma Il programma scatta venerdì alle ore 10. Dalle ore 21, poi, lo chalet Bagni Andrea del patron Sandro Assenti fa da cornice ad una serata mondana sempre con finalità benefiche. Sabato la Bobo Summer Cup inizia alle ore 21, mente domenica gran finale dalle 18. L’ingresso alle gare dei campioni è a pagamento. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. S’acquistano on-line (sito Tickemaster.it) e presso il Glacial Cafè di viale Moretti. Durante la kermesse, Vieri bandirà un’asta benefica con maglie autografate di alcuni dei calciatori più “in” del momento. Durante le gare non mancheranno momenti d’intrattenimento. L’arena che sta prendendo forma nell’ex galoppatoio ha una capienza di 1.500 persone per tre giorni ad alta intensità. «A Riccione abbiamo fatto sold out per tutte le giornate, intorno all’area della manifestazione abbiamo avuto circa 10.000 persone - dicono dallo staff del bomber -. Non vediamo l’ora di essere a San Benedetto per chiudere in bellezza».