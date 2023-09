Un caso di febbre Dengue rilevato a Senigallia: stasera scatta la disinfestazione

SENIGALLIA - Scatta l'emergenza dopo che iun città è stato prima rilevato e poi accertato un caso di febbre Dengue nella zona di via Raffaello Sanzio è quindi necessario intervenire con una certa urgenza per prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori come la zanzara tigre.

La ditta Spurio Roberto affidataria del servizio di disinfestazione effettuerà il trattamento antilarvale ed il trattamento adulticida entro un raggio di 200 metri dall’abitazione in cui è stato individuato il caso di febbre Dengue. Dalle 22:00 alle 24 di oggi - giovedì 14 settembre 2023 - verrà effettuato un intervento di disinfestazione nell’area indicata dalla mappa allegata (si allega per maggiore chiarezza anche l’elenco delle vie e dei numeri civici degli immobili ricompresi nell’area).

Tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree indicate dalla planimetria allegata dovranno:

1. consentire l’accesso agli operatori addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e per la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.), nonché consentire l’eventuale accesso di personale sanitario e addetto alla profilassi delle arbovirosi;

2.

attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.