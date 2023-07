JESI Un altro caso di Dengue, la malattia virale diffusa dalle zanzare infette del genere zanzara della febbre gialla e zanzara tigre endemica nelle aree del mondo a clima tropicale. Un altro caso si era verificato il 6 luglio. Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale ha dato notizia al Comune di Jesi di un caso accertato di Dengue, pertanto a titolo precauzionale, è stata disposta l’immediata disinfestazione da zanzare invasive in un raggio di 200 metri dall’abitazione dell’ammalato. La zona individuata è quella di San Giuseppe. Pertanto è stata disposta da ieri sera e per tre sere consecutive - sempre con inizio alle ore 21.30 - una disinfestazione nel quartiere San Giuseppe tra via Setificio, via San Giuseppe, area campo Boario e strade laterali. In tale zona si raccomanda di evitare di transitare e sostare durante il trattamento; tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all’aperto; evitare l’utilizzo del giardino da parte dei bambini e degli animali nelle 6 ore successive al trattamento; attendere almeno 2 giorni prima di consumare ortaggi e frutta negli orti interessati dall’intervento.