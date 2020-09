Prendono a calci gli specchietti retrovisori dell'auto, due giovani teppisti incastrati dai passanti

SENIGALLIA - Sono stati rintracciati e denunciati gli autori di un danneggiamento avvenuto domenica notte in una traversa del lungomare Alighieri. Si tratta di due giovani senigalliesi, rintracciati grazie alla testimonianza di alcuni passanti che hanno aiutato i militari a trovarli.







I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno denunciato i due giovani per il reato di danneggiamento aggravato di un’autovettura. Il fatto è accaduto nella notte di domenica. Erano le 2 circa quando i due ragazzi, entrambi di Senigallia, si sono avvicinati ad una autovettura parcheggiata in una via poco distante dal lungomare Alighieri.



Hanno preso a calci entrambi gli specchietti retrovisori dell’auto, danneggiandoli in maniera consistente, per poi allontanarsi. Domenica mattina la proprietaria si è recata nella caserma di via Marchetti per sporgere denuncia. Immediatamente sono state avviate le indagini finalizzate ad individuare i responsabili. Fondamentale è stata la testimonianza di alcuni passanti, che quella notte hanno visto i due ragazzi mentre danneggiavano l’auto e hanno fornito ai carabinieri le informazioni necessarie per identificarli. I due senigalliesi sono stati convocati quindi in caserma e, messi di fronte alle loro responsabilità, sono stati poi denunciati per il reato di danneggiamento aggravato.



Un problema, quello del teppismo sul lungomare Alighieri e vie traverse, che aveva denunciato lunedì il direttore dell’Hotel City, annunciando un esposto alla procura che dovrebbe coinvolgere anche i residenti e i bagnini esasperati dalla stessa situazione. I clienti avevano trovato domenica gli specchietti dell’auto rotti e puntuale è arrivata la risposta dei carabinieri, che sono riusciti a rintracciare i responsabili assicurandoli alla giustizia. Un tema particolarmente sentito quello del vandalismo sul lungomare che da alcuni weekend ha portato a prendere di mira proprio i veicoli, regolarmente parcheggiati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 08:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA