Storia tortuosa: dopo vent’anni scatta il recupero di Villa Pieralisi

SENIGALLIA - Dopo oltre vent’anni sono in corso i lavori di restauro di Villa Pieralisi sul lungomare Alighieri, dove in passato si era recata in vacanza anche l’indimenticabile Virna Lisi. La villa era infatti di proprietà della famiglia Pieralisi di Jesi ed in città tutti l’hanno sempre chiamata così. La convezione per realizzare il residence porta la data del 1998 e da allora la villa è rimasta sempre in degrado. Anche quando gli appartamenti intorno sono stati tutti venduti, lei è rimasta isolata diventando luogo di bivacchi. Di notte infatti ci entravano degli estranei e dal condominio più volte hanno chiamato forze dell’ordine, proprietà e Comune per chiedere un intervento. Era state poi sbarrate porte e finestre per evitare intrusioni notturne.

Finalmente quella elegante villa sul lungomare Alighieri, poco distante dalla Rotonda, riacquista dignità. I lavori sono ancora in corso ma l’esterno tinteggiato ha già creato un ottimo effetto. Da qualche giorno i senigalliesi si stanno recando sul posto ad osservarla e le fotografie spopolano sui social. Rispetto al lungomare rimane coperta dal palazzo, che è stato costruito davanti, ma basta entrare nella piazzetta per ammirarla in tutta la sua bellezza. Molti negli anni avevano chiesto di non abbatterla. Era ed è un pezzo di storia di Senigallia a cui tutti sono legati. Ormai è ufficiale resterà e sta tornando anche in grande stile, com’era in passato.

