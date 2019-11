Senigallia, schianto choc all'incrocio tra auto e scooter. Una ragazza vola a terra e va all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paura ieri nel tardo pomeriggio al Ciarnin, sullavicino alla chiesa. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un'auto e uno scooter all'incrocio. Una ragazza che viaggiava in sella al motociclo è stata soccorsa e portata all'ospedale di Torrette. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, una pattuglia della polizia stradale e i vigili urbani per la viabilità.