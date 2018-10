Scoppia la rissa tra stranieri in centro: quattro arresti e una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Quattro arresti ed una denuncia per una furiosa rissa che si è accesa in centro a Senigallia.L’allarme per il gruppo di stranieri (provenienti da Senegal, Ghana, Gambia, Nigeria e Marocco e con età dai 17 ai 22 anni) che se le davano di santa ragione è stato dato da un passante, quando i carabinieri sono arrivati in tre se la sono data a gambe e due sono rimasti a terra doloranti. I carabinieri hanno ricostruito l’accaduto arrestando i quattro maggiorenni e denunciando il minorenne. Dopo la convalida sono stati tutti rimessi in libertà, tranne uno accusato anche di rapina per aver rubato 50 euro ed un caricabatterie per smartphone durante la rissa.