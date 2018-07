Rifornitore degli spacciatori in manette: nigeriano preso mentre aspetta il treno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA In manette il rifornitore degli spacciatori dei giardini Morandi. Si tratta di un nigeriano 27enne residente ad Ancona fermato dai carabinieri in stazione mentre stava aspettando il treno per tornare a casa. Sia pusher che fornitore per gli investigatori che nel suo appartamento hanno trovato quasi mezzo chilogrammo di “fumo”.