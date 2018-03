Procede sull'A14, si ribalta e finisce in una scarpata Miracolosamente illeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stava procedendo sull'A14 nel tratto tra Senigallia e Montemarciano in direzione sud quando ha perso - per cause in corso di accertamento - il controllo della propria auto. Momenti di paura con la macchina che si è prima rovesciata per poi finire su una scarpata. Immediata la richiesta dei soccorsi con il 118 e i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto, allertata anche l'eliambulanza che ha però fatto subito marcia indietro dal momento che il conducente è uscito da solo dall'auto e ha assicurato di non aver bisogno di cure.