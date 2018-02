Preso un albanese che spacciava cocaina Stava cedendo una dose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È finito in manette un pusher albanese, sorpreso dai carabinieri a spacciare fuori dal bar della bocciofila di Marzocca. Ad arrestare il 38enne, già gravato da vari precedenti, sono stati i militari della stazione di Marzocca mercoledì notte per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 800 euro in contanti. Era quasi mezzanotte quando l’albanese è giunto, a bordo di una Volkswagen Golf, in via De’ Liguori a Marzocca parcheggiando l’auto vicino alla bocciofila.