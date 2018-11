Si picchiano in strada e poi si azzuffano anche all'ospedale: arriva la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scoppia la lite in strada poi prosegue in ospedale. Necessario l’intervento della polizia domenica sera per riportare la calma tra due 45enni, un senigalliese e un pugliese entrambi residenti in città e noti alle forze dell’ordine. L’acceso diverbio è scaturito in strada, poco distante dal nosocomio, poi il senigalliese si è recato al pronto soccorso per farsi visitare, dicendo che l’altro l’aveva picchiato e ferito. Il pugliese l’ha seguito fin dentro l’ospedale, negando di averlo aggredito, e si sono di nuovo azzuffati.Il personale sanitario ha dovuto chiamare in Commissariato per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta una volante. Gli agenti hanno riportato la calma e allontanato il pugliese. Il senigalliese invece è stato visitato e dimesso poco dopo. Non aveva riportato ferite gravi. I due si sono riservati di sporgere denuncia ma fino a ieri nessuno l’aveva fatto.