Parcometri fuori uso, app fantasma: impossibile pagare la sosta all’ex Gil, tanti disagi

SENIGALLIA - Impossibile pagare la sosta nei parcheggi dell’ex Gil ieri mattina dove il parcometro non funzionava, nell’app non si riusciva a trovare l’area di sosta. Inoltre, il dipendente comunale incaricato era in ferie. Disagi lamentati dai cittadini, in un caotico giorno di mercato. Problemi con i parcometri ci sono stati anche in altre zone del centro. Gli automobilisti hanno chiamato i vigili per capire come dovevano fare per pagare.



Il cambio

Fino alla fine di maggio il parcheggio era gestito dalla cooperativa sociale ma da giugno se ne occupa il Comune direttamente. «L’incaricato era in ferie in effetti ma abbiamo fatto arrivare un altro tecnico per ripristinare i parcometri che non funzionavano – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici e Mobilità – oltre ai due dell’ex Gil ce n’erano altri non attivi in centro storico». Ogni zona ha un suo codice per pagare con l’app ma il 7397, relativo ai due parcheggi dell’ex Gil, non si trovava. Non è chiaro se sia successo solo ad alcuni utenti, ad ogni modo diversi automobilisti avevano tutti gli altri codici ma mancava solo quello. Non riuscendo a pagare se ne sono andati.

«Segnalerò questa situazione» ha assicurato ieri l’assessore. Già l’1 giugno, con il debutto della sosta serale sul lungomare, l’applicazione non era stata aggiornata regalando a sorpresa quattro ore di sosta gratuita agli automobilisti. Disguidi all’ex Gil di viale Leopardi finchè c’era la cooperativa non si erano mai presentati. L’argomento è stato al centro di una polemica scaturita mercoledì pomeriggio in commissione bilancio. Si discuteva una variazione d’urgenza che prevedeva anche la spesa, messa a bilancio, per impiegare in biblioteca i dipendenti della cooperativa, mandati via dai parcheggi. «Impossibile svolgere il ruolo di consigliere comunale – lamenta Dario Romano, Pd - in commissione bilancio ho posto all’assessore Bizzarri un tema politico, riguardante una variazione di bilancio che tra le altre tematiche si occuperà delle cooperative sociali. Ad una mia precisa domanda politica, sul fatto che l’Amministrazione abbia estromesso le cooperative sociali su verde e parcheggi e chiedendo chiarimenti sui prossimi appalti delle pulizie, per l’ennesima volta non ho ricevuto risposta. Ho chiesto anche chiarimenti sul comunicato che il Comune fece contro la cooperativa, doppiamente grave, perché si procederà ad un nuovo affidamento alla stessa, accusata di cose ben precise da parte del Comune».



La scelta

L’Amministrazione comunale aveva infatti motivato la repentina estromissione della cooperativa dalla gestione dei parcheggi dell’ex Gil perché stava operando abusivamente, essendo scaduta la convenzione dal 2019, e i soldi incassati per la sosta non erano stati versati all’ente. La cooperativa aveva spiegato di aver sollecitato più volte il rinnovo e che gli scarsi incassi, considerato che c’era stato anche il Covid, avevano appena coperto lo stipendio degli operatori senza alcun guadagno. «Non siamo in consiglio comunale, non è una tematica di questa commissione – la replica di Marcello Liverani, presidente della commissione bilancio – è giusta l’osservazione politica ma non in questa commissione, se stiamo cucinando la pasta non può parlare di pizza, mi perdoni».

