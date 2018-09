I muri scricchiolano e si apre una vistosa crepa: fuggi fuggi all'ex Bic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paura all’ex Bic ieri pomeriggio dove una crepa, anticipata da uno scricchiolio, ha indotto le persone che si trovavano all’interno ad abbandonare l’edificio in fretta, in attesa dei vigili del fuoco. Lo stabile di via Cimabue alla Cesanella, che fino a qualche anno fa ospitava la Bic, società partecipata dell’ente, messa poi in liquidazione, è stato affittato a privati che lo stanno utilizzando con i rispettivi uffici. Poco dopo le 15 alcuni hanno avvertito uno scricchiolio. Subito hanno abbandonato lo stabile.Atteso qualche minuto all’esterno, sono andati a controllare e in una stanza del piano terra hanno trovato una parete interamente crepata. Una spaccatura da parte a parte, non troppo profonda, ma significativa di un cedimento. Hanno chiamato la polizia locale, essendo l’immobile di proprietà del Comune. Subito sono stati informati gli uffici tecnici dell’ente e i vigili del fuoco. Tutti hanno concordato sul fatto che pericoli di crollo per la struttura non ci fossero anche se un problema, come la crepa dimostrava, c’era. Saranno necessari interventi di manutenzione da parte dell’ente per evitare che con il tempo la situazione peggiori.