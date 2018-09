Malore vicino agli scogli Lo soccorre un medico che stava facendo il sup

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Un 71enne di Pordenone è stato soccorso nel primo pomeriggio mentre faceva il bagno a ridosso degli scogli. E’ successo all’altezza della Cesanella. A prestare i primi soccorsi un medico che si trovava anche lui in acqua con il sup. E’ intervenuto inoltre un bagnino per aiutarlo a riportarlo a riva. L’anziano turista ha avuto un malore ed è stato portato al pronto soccorso da un’ambulanza per accertamenti. Dell’intervento è stato informato l’Ufficio locale marittimo.