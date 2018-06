Presa la ladra delle boutique dopo un doppio furto in centro inseguita da una commessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Doppio furto ieri mattina in centro storico dove i carabinieri hanno arrestato una 25enne senigalliese di origini straniere. La giovane è entrata verso le 10.30 nel negozio di abbigliamento Groove in piazza Saffi. Ha chiesto di misurare due giacche e si è diretta in camerino per provarle. Si è trattenuta qualche minuto poi è uscita senza acquistare nulla. Sulla porta è scattato l’antitaccheggio. La commessa l’ha fermata ma la ragazza, dopo aver detto di non capire come mai fosse scattato, è uscita dirigendosi verso Corso 2 Giugno. Sembrava tranquilla, forse perché certa di averli rimossi gli antitaccheggio quindi magari credeva che si fossero attivati per sbaglio. Avvisati i carabinieri, la dipendente della boutique l’ha seguita lungo il Corso dove una pattuglia di militari ha provveduto a fermala. Hanno perquisito lo zainetto al cui interno hanno trovato due giacche, quelle che aveva misurato nel negozio, con la stoffa tagliata dove c’erano le placche antitaccheggio. La commessa è andata a controllare e le ha ritrovate poi nel camerino, dove era entrata a misurare le giacche per poi uscire senza nulla addosso. Nello zaino c’erano anche quattro capi di abbigliamento di Calliope, ugualmente con dei lembi di tessuto tagliato in corrispondenza della placca. I carabinieri li hanno mostrati alla commessa del negozio, che si trova sul Corso poco distante da piazza Saffi. Questa è andata a controllare in camerino dove ha trovato le quattro placche. Non si era accorta del blitz, l’antifurto sulla porta non aveva suonato quando la ragazza era uscita.