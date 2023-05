SENIGALLIA Gli Amici del molo in lutto per la scomparsa di Alessandro Barucca detto Lissa. Aveva 89 anni. Aveva scritto il libro “Lissa a futura memoria: la miseria, l’ingiustizia e il mare” in cui aveva raccontato le lotte contro la miseria e le ingiustizie fino all’impegno nel sindacato per difendere i diritti degli operai della Sacelit e poi dei piccoli pescatori.

«Ciao Lissa, ti ringraziamo per i momenti e le storie che ci hai donato», il messaggio degli Amici del molo. Simone Tranquilli, presidente dell’associazione Gent’d’S’nigaja lo ricorda così: «Lissa era un’istituzione, intelligentissimo, un combattente sempre dalla parte dell’ultimo e del debole. Un vecchio di stirpe contadina che divenne pescatore con il mare nel cuore. Dobbiamo ringraziarlo per essere stato uno dei pochi, forse l’unico, ad aver messo per iscritto storie e spaccati di vita che di solito vengono tramandati oralmente».