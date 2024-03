SENIGALLIA Spiaggia di velluto pulita per Pasqua, con i nuovi bagni pubblici, ma le dune verranno stese solo ad aprile. L’arenile sarà pronto per il 10 maggio. E’ quanto concordato nel corso dell’incontro che si è svolto ieri in Comune con le associazioni di categoria, alla presenza del comandante dell’Ufficio locale marittimo e del referente dell’impresa Ecodemolizioni, che ha in appalto la pulizia della spiaggia.

Incontro molto produttivo

«E’ stato un incontro molto produttivo – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al Decoro urbano -. Inizieremo a stendere la sabbia delle dune artificiali la settimana dopo Pasqua. Prima non è possibile perché quest’anno è bassa e potrebbero verificarsi ancora delle mareggiate». Le dune artificiali sono state disposte nei mesi invernali proprio a protezione delle strutture e contro l’erosione. La sabbia viene raccolta e accatastata formando una barriera che poi, con la bella stagione, viene stesa riprendendo la sua forma naturale. «Per il 10 maggio la spiaggia sarà pronta – assicura l’assessore – ma comunque per Pasqua sarà pulita anche se ci saranno ancora le dune. Inoltre, i turisti troveranno gli otto bagni nuovi perché inizieranno subito a sostituirli». Grandi problemi d’erosione finora non ci sono stati anche se un controllo verrà effettuato per verificare la necessità di qualche ritocco localizzato. «Quando stenderemo la sabbia delle dune artificiali - prosegue Elena Campagnolo – vedremo dove sarà necessario intervenire con il ripascimento. Ovviamente anche quest’anno provvederemo tutti assieme a garantire il servizio di salvataggio. Il Comune vedrà se riuscirà a metterci qualche soldo in più ma avremo, comunque, tutto il litorale coperto».

Torneranno i gazebo nelle spiagge libere per consentire agli utenti di riporre le attrezzature, senza doverle portare via ogni giorno; i camminamenti per consentire anche ai diversamente abili di raggiungere il mare attraversando l’arenile e i cestini per la raccolta differenziata per tenere alta l’attenzione sull’ambiente anche in momenti di svago.