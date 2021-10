Cinema, "Dune" esce e sbanca il box office negli Stati Uniti. In seconda posizione Halloween Kills

Appena uscito in 4.125 sale ha già sbancato al box office il kolossal distopico "Dune" di Denis Villeneuve. Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia e ha incassato nel primo weekend 40.1 milioni di dollari. Resiste in seconda posizione Halloween Kills con una fantastica Jamie Lee Curtis ma decisamente a distanza con 14.5 milioni.

Comunque in totale nella sale Usa dall'uscita raggiunge i 73,1 milioni. In terza posizione ancora l'ultimo appuntamento con 007, No Time to Die questo weekend a quota 11.9 milioni ma in totale supera i 120 milioni di dollari dall'esordio. Al quarto posto Venom: la furia di Carnage (9.1), mentre la prima altra novità si trova in quinta posizione con Ron un amico fuori programma 7.3 milioni.

