Incubo alluvione: pioggia e allagamenti a Senigallia. Il Misa continua a far paura

SENIGALLIA - Incubo alluvione. Dopo una nottata di massima attenzione, trascorsa in bianco da tanti cittadini, stamattina è scattato l’allarme con l’ordine del sindaco di salire ai piani alti. In via Rovereto è uscito il fosso Sant’Angelo, che ha allagato buona parte delle strade nel quartiere delle Saline. I vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi per allagamento tra garage e cantine.

Allagata anche la Statale a Cesano, tratti di strade al Ciarnin, il lungomare Mameli, il lungomare Italia e diversi sottopassi chiusi.

Il Comune poco fa ha informato che molte strade sono tornate transitabili, restano alcune criticità nella zona del Fosso Sant'Angelo e del fosso del Crocifisso. La piena sta passando con il mare grosso, che non riceve. Nel tratto che attraversa il centro storico c’è ancora un metro di margine.

Intanto su richiesta urgente della Protezione Civile delle Marche, un gruppo di volontari della Protezione Civile di San Benedetto del Tronto è partita poco fa alla volta di Senigallia con una motopompa da 5000 l/min che sarà impiegata per interventi lungo il reticolo secondario del Misa che minaccia di esondare.