Ferma l'auto, scende e collassa: «Sono troppo ubriaco per guidare»

di Bianca Vichi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ubriaco, parcheggia ed esce dalla macchina ma collassa in mezzo alla strada. È stato notato da un residente nella notte tra mercoledì e giovedì sul lungomare di Marzocca. Erano le 3 quando l’uomo ha chiamato il 118 descrivendo la scena che si presentava ai suoi occhi.L’ambulanza è partita e quando è arrivata a Marzocca ha trovato un giovane sdraiato sul muretto del marciapiede. È stato lui stesso a raccontare, in maniera molto difficoltosa, quanto era accaduto: «Sono troppo ubriaco per tornare a casa», ha farfugliato.