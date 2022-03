Ex Italcementi con il nodo e l'incognita ticket: il costo del park può aumentare

SENIGALLIA - Gestione diretta da parte della proprietà per il parcheggio dell’ex Italcementi, con l’incognita del ticket che potrebbe aumentare per gli automobilisti. E’ stato uno dei temi dibattuti ieri pomeriggio nell’incontro in Comune tra il sindaco, l’assessore ai Lavori pubblici e le associazioni di categoria.



«Quel parcheggio per le attività è vitale – spiega Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato –, quest’anno per fortuna potrà essere ancora utilizzato ma siamo consapevoli che già dal prossimo, se partiranno i lavori, non sarà più nella disponibilità degli automobilisti. Prima o poi è ovvio che dovranno partire i lavori». Il sindaco quando incontrerà la proprietà potrà definire i dettagli, ancora non conosce le intenzioni in merito al costo in vigore quest’estate ma potrebbe aumentare. «Comprendiamo che la proprietà non abbia voluto sottoscrivere una convenzione con il Comune, come finora accaduto – prosegue Cicconi Massi –, perché non vuole vincolarsi per essere pronta a partire con i lavori quando potrà farlo, però abbiamo chiesto che un eventuale aumento non superi di molto il costo di 3 euro al giorno, finora applicato. Non oltre i 5 euro. Poi è chiaro che dobbiamo iniziare a ragionare sulle alternative senza attendere di arrivare il prossimo anno senza questi 600 spazi».

Discorso valido in tutto il lungomare perché le associazioni di categoria hanno chiesto di valutare soluzioni sulla Statale per individuare delle aree ed, eventualmente, pensare a bus navetta collegati con parcheggi scambiatori lontani dal mare. Insomma dare il modo a chi arriva in città in macchina, pensiamo ai numerosi pendolari, di parcheggiare e raggiungere comodamente la spiaggia. I campeggiatori sul lungomare Da Vinci hanno chiesto di poter avere in convenzione, come in passato, le aree di sosta per i loro clienti mentre i parcheggi che verranno eliminati con il parziale ripristino del doppio senso di marcia verranno recuperati in alcune aree sullo stesso lungomare. Sulla tempistica dei lavori l’Amministrazione non si è sbilanciata. Non ha fissato una data ma ha detto di essere pronta a partire con il cantiere. Sta valutando la tempistica per evitare di interferire con la stagione turistica.

«Per quanto riguarda il lungomare Da Vinci abbiamo individuato delle aree che potranno compensare la perdita dei parcheggi, che dovranno lasciare spazio al doppio senso di marcia – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici –, per l’ex Italcementi ci sarà un incontro con la proprietà per definire le modalità di utilizzo. E’ chiaro che quel parcheggio è fondamentale sia per il lungomare che per il centro».



Tutti vorrebbero, una volta terminati i lavori nell’ex Italcementi, una quota di parcheggi pubblici, da inserire magari tra le opere di urbanizzazione. Nulla da ridire invece sul fatto che nella zona mare il parcheggio a pagamento verrà esteso fino a mezzanotte, come previsto dall’ultimo bilancio per uniformarsi alle altre realtà costiere. Quest’anno infatti si pagherà non solo per andare di giorno al mare ma anche la sera per andare al ristorante.

