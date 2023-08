Senigallia, esplosione sul peschereccio: Saiyal Suhan non ce l'ha fatta, morto a 35 anni per le ustioni

SENIGALLIA - Non ce l’ha fatta Saiyal Suhan, il 35enne bengalese rimasto gravemente ustionato dopo l’esplosione avvenuta a bordo del peschereccio Jamaica domenica mattina. La capitaneria di porto ha ricevuto in mattinata la comunicazione dal centro grandi ustionati di Roma del decesso. E’ stato invece trasferito in un ospedale in Puglia il 38enne senigalliese, Renato Ripanti proprietario dell’imbarcazione di famiglia. E’ fuori pericolo ma lo attende una lunga riabilitazione.