Senigallia, esplosione su un peschereccio: due uomini ustionati dalle fiamme. Sono ricoverati all'ospedale

SENIGALLIA - Panico questa mattina nel porto di Senigallia per un’esplosione avvenuta a bordo di un peschereccio. Due uomini, ustionati dalle fiamme, sono finiti in acqua e sono stati recuperati dai soccorritori: ora sono ricoverati all’ospedale di Torrette.

La dinamica

La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 10. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate mentre i due pescatori stavano pulendo la ghiacciaia dell’imbarcazione. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e la capitaneria di porto. I due uomini, precipitati in mare, sono stati tratti in salvo e condotti all’ospedale regionale. Uno dei due è in condizioni piú gravi. Presente sul posto anche il sindaco Olivetti