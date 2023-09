SENIGALLIA - Arriva il diploma di maturità classica, dal valore ovviamente simbolico, per Emma Fabini, la studentessa deceduta nella tragedia della Lanterna Azzurra. Il 30 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 19 anni, verrà consegnato dalla preside del Perticari ai genitori. «Sarà una pergamena con la mia firma, come quelle che vengono consegnate agli studenti per il diploma, – spiega la professoressa Lucia Di Paola, dirigente scolastico del Perticari - ma avrà solo un valore simbolico non è, legalmente, un diploma post mortem. Dopo un confronto con il Ministero si è ritenuto di consegnare una pergamena. Stessa modalità – aggiunge - che adotteremo anche per un’altra alunna, prematuramente scomparsa nel corso dell’ultimo anno scolastico».

La cerimonia

La consegna alla famiglia di Emma avverrà la mattina del 30 settembre al teatro La Fenice, al termine della cerimonia del premio letterario “Emma, il ricordo salvato”. L’ associazione “Gli Amici di Emma” ha indetto un concorso letterario, dedicato agli studenti di età compresa tra i dieci e i diciotto anni, per ricordare l’amore per la lettura e la scrittura che aveva la 14enne, tragicamente scomparsa a Corinaldo l’8 dicembre 2018. Il concorso, organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti e il Liceo Giulio Perticari, si è svolto per il terzo anno e si concluderà con il premiare i meritevoli.

Durante la cerimonia di premiazione, in programma dalle 10 alle 12, saranno consegnati i premi ai vincitori e una pubblicazione che comprende i migliori racconti selezionati. «Emma Fabini aveva una grande passione per la scrittura e, sin dalla tenera età, aveva coltivato questo talento, dando alle parole una straordinaria valenza evocativa ed immaginifica – riporta una nota del liceo classico Giulio Perticari, diffusa sul proprio sito e profilo Facebook -. Dall’intento di far conoscere Emma e di dare voce alle emozioni e ai sogni di tanti adolescenti e ragazzi, è nato il Premio letterario Emma Fabini. Nell’occasione, della premiazione del 30 settembre, il dirigente scolastico, professoressa Lucia Di Paola, sarà onorata di consegnare alla famiglia la pergamena del diploma di maturità che Emma avrebbe conseguito lo scorso luglio».

I suoi compagni di classe, infatti, hanno nel frattempo proseguito gli studi ultimando il liceo e diplomandosi. Un traguardo che ad Emma Fabini è stato negato. Ha perso la vita a Corinaldo insieme ad altri quattro adolescenti e ad una giovane mamma. Quel diploma, che non ha potuto conseguire, simbolicamente lo riceveranno i genitori nel giorno del suo compleanno mancato.