«Dobbiamo fare un controllo». Derubati dai finti tecnici del gas

SENIGALLIA - Due anziani derubati da finti tecnici del gas a Senigallia mentre a Trecastelli ignoti hanno ripulito di gioielli un’abitazione. Sul lungomare Alighieri è stato l’anziano proprietario di casa ad aprire la porta ai ladri. Avevano detto che avrebbero dovuto effettuare un controllo ma nella minuziosa verifica sono spariti 500 euro. E’ accaduto alle 19.30 di martedì quando sul lungomare c’era poco movimento. La gente ormai era andata via dalla spiaggia e si preparava per la cena. Il pensionato, appena si è accorto di essere stato derubato, ha chiamato subito la polizia che sul posto ha inviato una volante.



I poliziotti hanno cercato di farsi dare quante più informazioni possibili per risalire ai responsabili. La polizia raccomanda di non aprire a chi chiede di effettuare controlli. Sono molte le segnalazioni che stanno arrivando in questi giorni. E’ accaduto anche ieri pomeriggio in via Verdi quando due finiti tecnici dopo il controllo hanno detto all’anziana proprietaria di casa che dovevano andare sul furgone a prendere degli attrezzi ma non sono più tornati. Dopo la lunga attesa la donna si è accorta che mancavano 120 euro. Al momento non ha sporto denuncia.

Nei giorni scorsi era accaduto anche a Roncitelli ai danni di un anziano che aveva spostato soldi e gioielli perché chi si era presentato alla porta doveva fare una disinfestazione ma tutto poi è sparito. Il pensionato ha avuto la sensazione che gli avessero spruzzato qualcosa per intontirlo. E’ opera invece dei topi d’appartamento il furto messo a segno martedì pomeriggio in un appartamento in via del Bosco a Monterado di Trecastelli. I ladri sono entrati forzando la porta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui i proprietari hanno riferito che mancavano un orologio da taschino e quattro medagliette in oro senza catenine. Si sono riservati di controllare meglio prima di sporgere denuncia. Ladri e truffatori sono tornati quindi operativi a pieno regime in questo periodo. Le forze dell’ordine raccomandano di non fare entrare estranei in casa e di chiudere sempre bene porte e finestre prima di uscire.

