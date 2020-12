Più disco orario e meno ticket: ecco la cura della sosta per lo shopping in centro

SENIGALLIA - Più disco orario e meno ticket per garantire una maggiore rotazione nei parcheggi del centro storico ed incentivare lo shopping. E’ la proposta del sindaco Massimo Olivetti per il 2021. L’assessore alla Mobilità, Nicola Regine, ha infatti avviato una discussione in Giunta per chiedere il contributo di idee nel redigere il nuovo piano tariffario dei parcheggi del centro.

LEGGI ANCHE:

Missione: rilanciare lo shopping. Una settimana di sosta gratuita. Tanta gente in centro ma gli acquisti non decollano

La proposta di delibera poi dovrà essere vagliata e approvata dal consiglio comunale. «Ho distribuito a tutti i colleghi assessori il piano tariffario 2020 – spiega l’assessore Regine – invitandoli a studiarlo e presentare modifiche finalizzate ad individuare strumenti di flessibilità per la sosta. Il percorso di condivisione è ancora lungo. La decisione verrà formalizzata a fine febbraio in sede di approvazione di bilancio».

Intanto il primo cittadino ha espresso la sua idea. «Partendo dal presupposto che i parcheggi in centro storico sono pochi – spiega il sindaco Olivetti – è necessario renderli ancora più flessibili nell’utilizzo, in modo tale da garantire una maggiore rotazione e fare in modo che arrivando in centro si trovi sempre lo spazio dove lasciare la macchina. Il disco orario per un paio d’ore potrebbe essere una soluzione». Alcuni parcheggi quindi potrebbero tornare gratuiti con l’obbligo di esporre il disco orario per due ore al massimo, sufficienti per le spese. La pausa shopping in questo modo non avrebbe costi per la sosta. «Quella del sindaco è una buona idea – prosegue Regine – poi insieme agli assessori faremo una sintesi».



Non partirà domani invece la sosta gratuita annunciata per la corsa ai regali. «Deliberemo al riguardo la settimana prossima – conclude l’assessore alla Mobilità - sperando che non venga vanificata dalla zona rossa». «Proprio per evitare di privare il centro di altri parcheggi – termina il sindaco Olivetti – abbiamo rinviato il progetto di riqualificazione di piazza Simoncelli al 2023. Per i prossimi anni resterà un parcheggio, in attesa di trovare altri spazi dove recuperare quelli che verrebbero eliminati li». Nuovi parcheggi prima di togliere gli attuali insomma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA