Megastore chiusi, assalto in centro. Ma i parcheggi non bastano: sosta caos

SENIGALLIA - Lunghe code e parcheggi introvabili per accedere al centro storico, preso d’assalto nei festivi e prefestivi. Pochi entrano però nei negozi e la dimostrazione sta nel fatto che dopo le 18, quando chiudono i locali, il cuore della città si svuota pur rimanendo aperte per botteghe. «Sicuramente la chiusura dei negozi nei centri commerciali influisce sul traffico – interviene Giacomo Mugianesi, segretario della Cna -, come pure il passaggio a zona gialla poi i lavori del ponte 2 Giugno creano ulteriore disagio. Soluzioni per agevolare l’accesso ci sarebbero, ma con questo stato di emergenza e con le modifiche degli spostamenti per il periodo natalizio non è semplice».

Gli operatori sono contenti che il Comune abbia fermato l’avvio dei lavori di piazza Simoncelli perché, con il vicino cantiere del ponte, togliere anche quel parcheggio sarebbe stato un problema in più. «La decisione di aspettare per i lavori in piazza Simoncelli è stata saggia – prosegue Mugianesi - in un periodo in cui ci sono finestre temporanee per gli acquisti ridotte che provocano congestione. Molti però si riversano in centro non per acquistare. Abbiamo notato passeggio ma negozi vuoti».

Per evitare inutili giri con l’auto alla ricerca del parcheggio Confartigianato suggerisce una migliore segnalazione di quelli disponibili, da mettere in rete. «Servono indicazioni più chiare dei parcheggi che ci sono – interviene Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato – magari i pannelli luminosi come nelle grandi città, che dicano il numero di posti liberi e l’area. Poi con il ponte chiuso la viabilità ne risente pesantemente. Confidiamo che entro Natale il ponte sia pronto». Il problema della sosta è stato valutato dall’Amministrazione che, prima di cancellare altri parcheggi, come quelli di piazza Simoncelli, aspetta di trovare le alternative.

«La carenza di parcheggi al centro è dovuta ai lavori del ponte – spiega Nicola Regine, assessore alla Mobilità -, sia perché sottrae posti lato Corso, sia perché essendo interrotto il collegamento diretto con il quartiere Porto, non consente di usufruire di quei posti. Al Porto si parcheggia senza difficoltà perché, senza il ponte, si è costretti a un lungo giro per arrivare in centro. La questione dei parcheggi in centro deve essere studiata per tutelare le attività economiche, cercando nuove soluzioni stabili – aggiunge l’assessore -. Intanto è stata dimezzata la tariffa della sosta per chi paga con MyCicero ma questa soluzione comporta, come effetto negativo, una minore rotazione delle auto».

