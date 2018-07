Partono minacce alle squillo Il cartello: «Tenete pulito o vi mandiamo via a calci»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Spunta un cartello contro le squillo in un distributore di benzina di via Raffaello Sanzio. «Per le lavoratrici notturne: tenere pulito o vi prendo a calci». Gestori dell’impianto e prostitute non si incontrano mai, facendo turni diversi: quando smontano i primi arrivano le altre. Di questi tempi, come da consuetudine estiva, è aumentata poi anche l’offerta di sesso a pagamento sulle strade senigalliesi, soprattutto sulla Statale che resta la preferita dalle squillo. E poiché benzinai e prostitute non s’incontrano è apparso quel cartello, nella speranza che le lavoratrici notturne possano almeno tenere pulita un’area che utilizzano per abbordare i clienti e che, spesso, la mattina seguente i benzinai trovano sporca. Non è il primo gestore di un impianto sulla Statale a essersi lamentato: è accaduto anche in un altro, sempre in via Raffaello Sanzio. Si tratta di due distributori, inseriti in un contesto densamente abitato, dove le giovani dell’Est ammiccano poco vestite, attirando l’attenzione dei clienti, proprio sotto le finestre delle abitazioni o mentre la gente passeggia per andare al mare. Molti anche i bambini costretti ad assistere a ciò che avviene, abitando nei paraggi. Dalle 20 quelle ragazze sono già pronte nella loro postazione. Una presenza che disturba i benzinai, considerando i molti automobilisti che evitano di utilizzare il self service dovendo passare davanti alle squillo che, in alcuni casi, si dimostrano anche invadenti: a volte si sono infilate nelle auto di chi si ferma per fare rifornimento.