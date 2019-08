Bottiglia rotta in spiaggia: tre persone ferite una donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Scivola una bottiglia in spiaggia, va in frantumi e tre persone restano ferite dai vetri. È accaduto ieri pomeriggio in uno stabilimento del lungomare Alighieri. I primi a prestare soccorso sono stati i bagnini.Due persone sono state curate sul posto mentre una signora, tagliata dal collo della bottiglia ad una coscia, è stata trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza della Croce rossa per mettere i punti di sutura. Il vetro è vietato e infatti il locale vicino alla spiaggia, dove è successo, aveva somministrato le bevande rispettando le disposizioni. Alcuni giovani però, approfittando del caos, hanno preso le bottiglie da una vetrina. Nella fretta una è scivolata e si è rotta.