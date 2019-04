Boato in riva al mare: fatta esplodere la granata trovata in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Fatta esplodere questa mattina la granata di fabbricazione inglese e risalente alla Seconda Guerra Mondiale,L'operazione è stata portata a termine, senza problemi, dagli Artificieri dell'Esercito di Bologna, che prima hanno spostato l'ordigno in riva al mare e poi l'hanno fatto brillare. All'operazione, che ha comportato anche la chiusura del transito sul lungomare, hanno partecipato, in via cautelativa, anche i vigili urbani, i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118, Il tutto è stato coordinato dalla Guardia costiera.