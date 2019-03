Scontro tra un'auto e una moto in centro In gravi condizioni un ragazzo di 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente stradale in pieno centro: poco dopo lle 12,30 lo scontro tra un'auto e una moto in via Martiri della Resistenza con un ragazzo di 25 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. Sul posto per i soccorsi e per la gestione dell'accaduto la Croce Gialla, l'automedica, i vigili urbani e il 115.