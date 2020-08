​Fa inversione sulla Flaminia con il van e taglia la strada a una moto: centauro travolto

ANCONA - Una folle inversione sulla Flaminia di un furgone greco, all’altezza del by pass della Paolombella, ha provocato un incidente in cui è rimasto ferito un uomo di 54 anni. L’uomo era in sella a una moto che non ha potuto evitare l’impatto con il furgone condotto da un greco che, sceso dalla rampa di via Mattei, ha fatto inversione per ritornare verso il porto. Sul posto la polizia locale di Ancona e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ferito a Torrette con un codice di media gravità. © RIPRODUZIONE RISERVATA