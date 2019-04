Schianto col furgone: camion nella scarpata autista all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Scontro frontale laterale, ieri all’ora di pranzo, a Morello di Sassoferrato, tra un camion e un furgone, con il mezzo pesante che dopo l’impatto ha finito la sua corsa nella scarpata. Lievemente ferito uno dei due conducenti: è stato trasportato in codice verde all’ospedale Profili di Fabriano. Per precauzione si è alzata in volo anche l’eliambulanza Icaro 2 dalla postazione di San Cassiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.Paura, ieri alle ore 12,45 a Morello, località non molto lontano da Sassoferrato. Per cause in corso di accertamento un camion proseguiva la sua corsa verso l’entroterra quando è avvenuto un impatto frontale-laterale con un furgone che stava per fermarsi in un’area di parcheggio. I conducenti, due uomini di 40 e 55 anni, del posto, non hanno riportato conseguenze, mentre il mezzo pesante dopo lo scontro è finito sulla scarpata a bordo strada.