Sassoferrato, perde il contro e finisce fuori strada in un campo: soccorso un uomo

SASSOFERRATO- I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina (5 agosto) lungo la strada della Frassineta a Sassoferrato per un’auto uscita di strada finendo nel campo sottostante.

L'intervento

La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale del 118 per il trasporto della persona alla guida fino all’ambulanza. L’auto è stata poi messa in sicurezza e trainata con un mezzo 4x4 per consentire il recupero con il carro attrezzi. Sul posto i Carabinieri di Genga e la Polizia Locale di Sassoferrato.