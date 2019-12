Elio e Bruna, uniti anche oltre la vita. Muoiono entrambi nel giro di 24 ore

SANTA MARIA NUOVA - Tutta una vita insieme per Elio e Bruna, 82 anni lui e 71 lei. Una coppia che ha affrontato difficoltà, dolori, dispiaceri sempre facendosi coraggio e sostenendosi, laddove Elio trovava la sua forza in Bruna e viceversa. Un legame speciale, il loro. Elio e Bruna sono volati in cielo insieme, uniti anche nella morte, stretti da un amore così potente da non volerli separare, se non per una manciata di ore. Elio Piangerelli si è spento giovedì mattina nella sua abitazione in via Maccarata, tradito da un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un dolore immenso per la moglie Bruna Greganti, con cui aveva condiviso tutta la vita.

Un dolore troppo grande da sopportare, tanto che poco dopo, appena venerdì mattina, anche lei ha improvvisamente smesso di lottare. Mentre stava vegliando il suo caro Elio, mentre pregava per lui ricordando gli istanti di una lunga vita felice insieme, un malore le è stato fatale. Il cuore, forse straziato dallo stress psicologico causato dalla perdita improvvisa del marito, non ha retto. Perché d’amore si può morire, quando viene a mancare la persona che è sempre stata al centro della propria vita. Così è successo a Bruna. Un duplice grande dolore per il figlio della coppia, Gianluca, che nell’arco di poche ore ha perso contemporaneamente i suoi due punti di riferimento. E insieme, Elio e Bruna, sono stati salutati per l’ultima volta domenica mattina nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova in piazza Magagnini al centro di Santa Maria Nuova dove sono stati celebrati i funerali.

Le onoranze funebri Veroni hanno curato i dettagli di una cerimonia come non la si vedeva in paese da almeno 50 anni. Un toccante ultimo saluto per i due coniugi, la cui storia ha commosso tutta Santa Maria Nuova. In tanti, parenti, amici e compaesani, si sono stretti al cordoglio del figlio Gianluca e hanno voluto prendere parte alla cerimonia funebre officiata da don Marco, che nella sua omelia ha salutato con parole di fede il distacco terreno di Elio e Bruna, ma ha anche celebrato uno di quegli amori autentici che perdurerà oltre la vita stessa. E sempre insieme i due feretri vicini sono stati trasferiti al cimitero comunale dove sono stati sepolti. Anche qui, nel luogo del silenzio e dei più, marito e moglie riposeranno insieme.

