Escavatore spacca condotta di gas metano Due operai ustionati

SAN MARCELLO - Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a San Marcello in via Sabatucci per un incendio. Mentre un escavatore effettuava uno scavo, accidentalmente rompeva una condotta di gas metano, il gas che fuoriusciva s’incendiava ustionando leggermente i due operai che stavano operando. I due infortunati si recavano all’ospedale di Jesi con mezzi propri per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento, bloccato la perdita di gas fino all’arrivo sul posto del personale dell’azienda del gas.