Ruba vino al supermercato e stappa ​una bottiglia davanti ai carabinieri

FALCONARA - Nel pomeriggio di ieri, personale del supermercato “Sì Con Te” di Falconara Marittima, segnalava ai militari della locale Tenenza Carabinieri la presenza di uno strano individuo all’interno del supermercato.L'uomo, per circa 10 minuti, era stato notato mentre girovagava all’interno del punto vendita, con fare alquanto sospetto. Non appena giunti sul posto, i militari hanno sorpreso lo straniero mentre usciva dall’esercizio con uno zaino in spalla visibilmente colmo.Alla richiesta di spiegazioni, dopo alcuni tentennamenti, lo straniero ha tirato fuori due confezioni di vino sangiovese da un litro cadauno di modesto valore e, non contento, ne ha stappata una davanti ai militari increduli ed ha cominciato a bere. La bottiglia è stata immediatamente recuperata dai militari e posta sotto sequestro (insieme alla seconda che invece è stata restituita al punto vendita). Dall’analisi dei filmati registrati dall’impianto di sorveglianza si è potuto constatare infatti che le bevande erano state effettivamente asportate dalla corsia dei vini e sul posto velocemente occultate all’interno dello zaino portato in spalla.L’uomo, 33enne gravato da precedenti è risultato irregolare sul territorio nazionale e, oltre ad essere denunciato per furto aggravato, è stato altresì avviato alle procedure amministrative di espulsione dal territorio dello stato, oltreché segnalato all’Autorità Provinciale di Polizia per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Falconara Marittima per la durata di tre anni.