Ancona, ritrovamento choc in pieno centro: morto un 56enne all'interno della propria abitazione

ANCONA- E' stato ritrovato questa sera, 25 ottobre, morto all'interno della sua abitazione nel Quartiere Adriatico – in pieno centro ad Ancona - un uomo di 56 anni. Dai primi riscontri la vittima sembrerebbe aver accusato un malore da diverse ore, probabilmente anche un giorno fa.

La chiamata dei soccorsi

A chiamare i soccorsi, che si sono recati in via Montegrappa dove l'uomo abitava, erano stati dei conoscenti preoccupati dal fatto che l'uomo non rispondesse ai messaggi. Sul posto oltre al 118 si sono recati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco