Centrambiente chiusi a Ferragosto, cambia la raccolta rifiuti nelle frazioni di Ancona: ecco come

ANCONA - Il calendario della raccolta rifiuti in città modificato per la festività di ferragosto. Anconambiente comunica che «in occasione della prossima festività di Ferragosto vi saranno alcune piccole variazioni dei servizi». Per quel che riguarda la raccolta rifiuti e spazzamento, «su tutti i Comuni gestiti dall’azienda, nella giornata di domani il Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento sarà effettuato nella modalità prevista per le giornate festive con annesse tutte le attività di mantenimento del decoro urbano.

Le frazioni

Solamente nelle frazioni di Ancona, ovvero Montacuto, Varano, Poggio, Massignano, Montesicuro, Aspio, Candia e via del Castellaro, i rifiuti saranno raccolti la mattina del 15 anziché il pomeriggio, si raccomanda l’utenza, quindi ad esporre i contenitori già questa sera». Soltanto nella giornata di domani «i Centrambiente di Ancona, situati in via del Commercio 27 alle Palombare e in via Sanzio Blasi–Posatora, rimarranno chiusi. Sempre nella stessa data rimarranno chiusi i Centrambiente di Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti e Cerreto d’Esi e tutti gli sportelli al pubblico. Ci scusiamo si da ora per gli eventuali disagi». Da martedì invece i servizi riprenderanno in maniera regolare e, per quel che riguarda la raccolta rifiuti, in base al normale calendario.