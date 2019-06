Pranzano insieme in centro e si sentono â€‹male in banca due donne in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Erano andata a mangiare in centro per poi andare in un istituto di credito dove si sono sentite male. Momenti di paura per due donne di 37 anni soccorse prontamente dalla Croce Gialla di Ancona dopo la reazione allergica che le ha costrette al trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti glia ccertamenti del caso.