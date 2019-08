Portonovo, assedio di auto già multe per 44mila euro Un'emergenza senza fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Ogni giorno, a Portonovo, vengono staccate in media 12 multe per la sosta selvaggia. Dallo scorso 31 maggio fino a ieri mattina ne sono state emesse 1.077 dalla polizia locale. Sono tutte riconducibili ad automobilisti indisciplinati, disposti a tutto pur di cercare un minimo spazio per lasciare l’auto e tuffarsi nel mare cristallino della baia. Poco importa se quello spazio è riservato ai motorini o se è un tratto in piena curva o su un marciapiede.