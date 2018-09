Comprano droga tra topi e rifiuti: raffica di denunce all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Due giorni di massicci controlli nella zona dell’Hotel House (e non solo) per contrastare lo spaccio e la microcriminalità. Giovedì scorso, nel pomeriggio, la polizia; qualche ora dopo, da mezzanotte fino alla tarda mattinata di ieri, sono stati i carabinieri a controllare la zona, anche dall’alto. L’altro giorno la polizia si è concentrata all’Hotel House, al River Village e nella zona Sud: in azione il personale della Squadra Mobile. Due giovani, un ragazzo ed una ragazza rispettivamente di 23 e 26 anni, residenti in provincia di Ancona, sono stati denunciati per inottemperanza al foglio di via. La coppia è stata individuava all’interno dei garage dell’Hotel House tra rifiuti, scarichi fognari e topi, dove si erano recati probabilmente per acquistare droga. Fermato e portato in commissariato un pakistano, noto pusher, già nei guai per spaccio di eroina, che girava per Porto Recanati con fare sospetto. Segnalato per il foglio di via anche un venticinquenne civitanovese, sorpreso all’uscita dei garage dell’Hotel House, dove per sua stessa ammissione si era recato per comprare eroina per uso personale. Nella zona Ovest dell’Hotel House sono state rinvenute 4 bustine di cocaina, abbandonate da qualche pusher alla vista della polizia.