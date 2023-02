SENIGALLIA Crolla un pino monumentale, danneggiate alcune tombe al cimitero maggiore de Le Grazie. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito quando l’albero si è schiantato al suolo, ma ai familiari dei defunti ha fatto male vedere i luoghi di sepoltura dei loro cari distrutti dal peso dell’enorme arbusto. Si trovava nella parte ebraica, dove ha colpito le lapidi a terra: ha poi abbattuto il muretto che la divide dal resto del cimitero, finendo con la fronda tra le altre tombe.



La spiegazione



«Il cedimento è avvenuto venerdì e ha riguardato un solo pino anche se molto grande – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente -. Lo rimuoviamo in settimana perché, trattandosi di un albero monumentale, non sarà semplice. Dispiace perché avevamo chiesto e ottenuto un finanziamento, mai accaduto prima, per la cura di quell’albero: ora dirotteremo le risorse su un altro esemplare». Tutti erano stati censiti. «Dispiace anche perché da quando abbiamo la nuova gestione dei cimiteri – prosegue l’assessore - sono tenuti veramente bene, tanto che a novembre non ci sono arrivate le solite lamentele ma, anzi, un ringraziamento». Per la ricorrenza dei defunti, in effetti, ogni anno le famiglie lamentano lo stato di incuria dei cimiteri, tormentone che lo scorso novembre è mancato. «Per quanto riguarda i danni stiamo facendo una stima – conclude l’assessore Campagnolo -, l’evento riguarda la parte ebraica del cimitero de Le Grazie, con il coinvolgimento di qualche tomba a terra. Attendiamo comunque di capire l’entità».

Tomba danneggiate

Per comprendere quante di preciso siano state le tombe danneggiate sarà necessario prima rimuovere l’albero. Continuano, quindi, a cadere grosse piante in città anche se questa volta non sembra sia colpa dell’allerta meteo per il vento, valido da sabato a ieri. Molti si sono accorti solo ieri ma, come spiegato dall’assessore, il cedimento è avvenuto venerdì. Il precedente episodio aveva riguardato il 20 gennaio un pino di viale Anita Garibaldi che, crollando, si era schiantato, fermandosi sul tetto di una casa. Diversi cittadini avevano firmato una petizione proprio per salvare gli alberi di viale Anita Garibaldi. Su quelli malati il Comune, però, non è disposto a trattare, memore dei due gravi incidenti avvenuti all’inizio del 2022, quando due improvvisi cedimenti avevano provocato il grave ferimento di un dipendente dell’Asur e di un carabiniere. Due tragedie sfiorate mentre di alberi ne sono continuati a cadere anche dopo.