JESI - Forti raffiche di vento e una pioggia eccezionale hanno provocato danni in città e in Vallesina. E’ tornato ieri mattina l’incubo degli alberi pericolanti: in piazza Salvador Allende un grosso acero è stato completamente divelto dal forte vento e si è abbattuto su una donna, residente poco distante, che stava passando sul marciapiede. Per miracolo è viva. La signora, 70enne, non ha avuto il tempo di rendersi conto di quel che stava accadendo, che è stata investita dalle fronde dell’albero le cui radici si sono sradicate dal terreno.

Per fortuna, aveva l’ombrello aperto per ripararsi dalla pioggia, che l’ha protetta in parte attutendo il colpo. L’acero s’è piegato anche su due vetture in sosta, senza danneggiarle. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi, la Polizia locale e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. La 70enne è stata portata in codice giallo al pronto soccorso. Gli operai del Comune hanno messo in sicurezza l’albero, transennando l’area. Ieri notte un altro albero era stato divelto dal vento in via Guerri.

Il precedente



Riecco l’incubo alberi pericolanti, che in città s’è vissuto il settembre scorso in viale della Vittoria e il 10 dicembre scorso quando un grosso pino marittimo è crollato sul cortile della scuola primaria Garibaldi, finendo sulla recinzione e parte del marciapiede. «La Giunta con Deliberazione n. 360 del 20/12/2022 ha formulato un atto di indirizzo – spiega il sindaco - che ha 2 obiettivi: avviare, a breve termine, il controllo di stabilità delle alberature radicate nei parchi degli edifici scolastici; effettuare una pianificazione di medio-lungo termine del controllo di stabilità delle alberature radicate nei viali, nei parchi cittadini e in contesti sensibili dal punto di vista della sicurezza. Si è proceduto con l’affidamento del controllo degli alberi e il censimento di tutte le alberature indagate».

Ancona Fiordelmondo: «Si è inoltre ritenuto necessario dare impulso ad un nuovo controllo visivo delle alberature radicate su Viale della Vittoria attraverso il quale individuare quelle sulle quali effettuare ulteriori indagini strumentali. Sono programmati interventi puntuali di potatura o abbattimento localizzati». A Chiaravalle, un grosso cipresso è crollato sul recinto di un’abitazione in via Papa Giovanni XXIII, letteralmente sradicato dal marciapiede.