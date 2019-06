Pienone, nuovi locali e prime multe: Portonovo dà il benvenuto all’estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Per tanti era la prova costume, visto il freddo e la pioggia del mese di maggio. Perfettamente superata, grazie ad una giornata finalmente estiva. Ci voleva la festa della Repubblica per celebrare l’arrivo del caldo e dell’estate, dopo giorni grigi e da dimenticare, meteorologicamente parlando. Portonovo e l’intera riviera si sono accesi nel loro splendore, calamitando migliaia di bagnanti desiderosi di abbronzatura ed iniziare una stagione estiva che tutti sperano calda e di lunga durata.Portonovo è stata presa d’assalto. Magari non dalle prime ore del mattino, i due parcheggi a valle hanno esposto il rosso sul semaforo indicatore alle 11 (quello della torre) e dopo mezzogiorno (quello del Lago Grande) ma dopo pranzo è arrivato il tutto esaurito con momenti di caos attorno alle 15, in coincidenza dell’arrivo dei vacanzieri del pomeriggio. Fortunatamente era in funzione il bus navetta dal parcheggio scambiatore che ha permesso a tanti di arrivare sulle spiagge in tranquillità e senza l’assillo di trovare un parcheggio. Poche le multe staccate dalla Municipale. L’arrivo del caldo, peraltro, è stato salutato sulle spiagge, libere e degli stabilimenti, come una benedizione, per operatori e bagnanti, che si sono ritrovati dopo quasi un anno di distanza.Tanta gente, in particolare, da SpiaggiaBonetti, che ha riaperto con perfetto tempismo dopo l’importante restyling alla struttura. Completamente cambiata, più moderna e funzionale, senza più barriere che limitino la vista del mare. Un bar- ristorante, oltre allo stabilimento balneare, dove sarà anche possibile cenare per una capienza di 100 posti, disegnato dall’ingegnere anconetano Doriano Sordoni. Per tutta la giornata il titolare, Paolo Bonetti, ha risposto ai complimenti della sua affezionata clientela dando appuntamento a giovedì sera quando ci sarà l’inaugurazione ufficiale. Prima volta con l’apericena e musica dal vivo anche in piazzetta, al Plaza Portonovo. Un evento che si ripeterà per tutte le domeniche di giugno. Prima volta anche con la messa domenicale in chiesetta, fino a settembre tutte le domeniche alle 9,30. E giovedì ci sarà la classica “mosciolata” (25 euro con piatti tutti dedicati al mosciolo di Portonovo) al ristorante Pesci Fuor d’Acqua, sempre in piazzetta. Criticità? Spiagge da sistemare soprattutto tra molo ed ex bar Ramona (ampie invece tra la torre e la chiesetta) e bagni pubblici ancora chiusi, oltre che fatiscenti. Intanto Portonovo ha riaperto, l’estate è finalmente, partita.