Lancia petardi verso la polizia e poi reagisce: ubriaco multato e denunciato ad Ancona

ANCONA - Lanciava petardi in direzione della polizia: denunciato e multato. E' successo anche questo durante la lunga notte di capodanno ad Ancona. Alle ore 04.05 circa, durante il normale servizio di pattugliamento e controllo del territorio, transitando in piazza J.F. Kennedy, la Squadra Volanti ha otato su un marciapiede la presenza di un uomo che, nell’avvicinarsi verso gli agenti, esplodeva un petardo lanciandolo in direzione dell’autovettura di servizio.

Forti manate sull'auto della polizia

Gli agenti hanno cercato di spiegare all'uomo che la sua condotta contravveniva alla ordinanza comunale circa il divieto dell’utilizzo dei fuochi pirotecnici. Per tutta risposta, l’uomo dava in escandescenza mostrandosi esagitato, oltre che in evidente stato di abuso etilico. Inoltre, improvvisamente, ha iniziato a colpire con delle manate l’autovettura di servizio e tentato ripetutamente di aprire gli sportelli senza riuscire nell’intento in quanto le porte erano bloccate.

Aggressivo e violento

Si è mostrato aggressivo anche nei confronti dei poliziotti in quanto agitando le mani iniziava a gridare frasi sconclusionate, fino a quando ha afferrato e spintonato gli stessi operatori. Da qui ne è nata una forte colluttazione: gli agenti, con professionalità, lo hanno contenuto e bloccato ma anche durante il trasporto in Questura l'uomo ha continuato a porre in essere comportamenti violenti.

L’uomo è stato così sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato sia per resistenza a Pubblico ufficiale che per l'utilizzo di fuochi pirotecnici (poi sequestrati).